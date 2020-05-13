【抗疫基金】零售業資助計劃逾9萬宗申請　逾6萬商戶獲通知書批出約35億元資助

新冠肺炎疫情打擊各行各業，香港政府先後早前推出兩輪防疫抗疫基金「救市」。其中，「零售業資助計劃」審批工作接近完成，政府稱共收到近 9.3 萬宗申請，已向約 6.6 萬位申請商戶發出審批結果通知書。據悉，至今約 4.4 萬宗申請成功，計劃已批出約港幣 35 億元資助。

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政府現正處理餘下約 27,000 宗申請，其中接近 10,000 宗申請的商戶需要提交進一步資料或文件，如正確銀行戶口資料、跟店鋪地址相符的證明文件等，以審核申請是否符合有關資格；政府呼籲商戶應盡快提交所需資料或文件，以免延誤審批工作。

此外，有 22,000 多宗申請因未能符合申請資格而不獲批資助，理由主要是其業務不屬於零售業，如為進出口貿易、商業服務、代理服務，亦有部分涉及同一處所的重複申請等。政府已陸續透過電話短訊及電郵通知相關商戶其申請結果及不獲批資助的原因。

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責任編輯：梁海成