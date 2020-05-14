【疫市營商】疫情肆虐全球酒店業陷險境

酒店業受新冠肺炎疫情衝擊，單靠本地客維持經營十分困難，當其他酒店各施其法減價優惠「自保」時，位於尖沙咀黃金地段的凱悅酒店要內部重組，日前發表聲明指 2020 年 6 月 1 日開始在其全球裁員和重組職位，約 1,300 名員工受影響。

據悉，獲解僱員工可獲得遣散費，安置服務及其服務年限相稱的福利。凱悅酒店因應新冠肺炎疫情陷入財困，特設「凱悅關懷基金」支持最迫切緊急援助經濟壓力員工。凱悅酒店集團總裁兼執行長 Mark S. Hoplamazian表示，旅館服務的資金流動足以運作至少 30 個月。

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此外，兩間國際酒店集團希爾頓（Hilton）和萬豪（Marriott），均受旅遊行業的出入境限制，而上兩個採取員工放無薪假。世界各地處於隔離和旅行限制下，日本和中國酒店業出現重大危機，日本 WBF 商務酒店繼上月申請破產兼停業，中國內地金茂酒店因新冠肺炎疫情肆虐，酒店入住率較上年同期業績下跌 66.9%。

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