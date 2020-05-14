  • 29°C
香港時間 : 2020515日 (五) 19:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】疫情肆虐全球酒店業財困陷險境

業界頭條 14:24 2020/05/14

分享：

酒店業受新冠肺炎疫情衝擊，單靠本地客維持經營十分困難，當其他酒店各施其法減價優惠「自保」。凱悅酒店集團（Hyatt Hotels）內部重組，日前發表聲明指 2020 年 6 月 1 日開始在其全球裁員和重組職位，約 1,300 名員工受影響，但暫未知香港分店情況。

據悉，獲解僱員工可獲得遣散費，安置服務及其服務年限相稱的福利。凱悅酒店因應新冠肺炎疫情陷入財困，特設「凱悅關懷基金」支持最迫切緊急援助經濟壓力員工。凱悅酒店集團總裁兼執行長 Mark S. Hoplamazian表示，旅館服務的資金流動足以運作至少 30 個月。

【相關文章】疫情下平台・房東收入大減 Airbnb改策略成功反底

【相關文章】台灣酒店拒放無薪假 培訓員工・翻新設備等市回升

此外，兩間國際酒店集團希爾頓（Hilton）和萬豪（Marriott），均受旅遊行業的出入境限制，而上兩個採取員工放無薪假。世界各地處於隔離和旅行限制下，日本和中國酒店業出現重大危機，日本 WBF 商務酒店繼上月申請破產兼停業，中國內地金茂酒店因新冠肺炎疫情肆虐，酒店入住率較上年同期業績下跌 66.9%。

【相關文章】訪港旅客大減酒店變陣做WFH市場 客房日租330元包午餐及下午茶

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】台中5星級飯店結業 新冠肺炎疫情成致命傷
2020/03/09
【疫市營商】台中5星級飯店結業 新冠肺炎疫情成致命傷
【新冠肺炎】最大「金主」內地客絕跡全球奢侈品市場至少跌 8 成
2020/02/17
【新冠肺炎】最大「金主」內地客絕跡全球奢侈品市場至少跌 8 成
無薪假 疫情 裁員 酒店 凱悅（美：H）

上一篇文章

【疫市營商】本地確診個案再現　中小型商店食肆：已經習慣但恐限聚令加辣

下一篇文章

【SME學堂】派消費券推廣都犯法？業界：關鍵在派送形式及用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹