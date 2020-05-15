【疫市營商】毋懼再有本地確診　手信小食店：做好抗疫生意自然來

新冠肺炎疫情雖見緩和，但造成的打擊仍長遠影響香港，近日更重現本地確診個案，令人憂慮經營環境。有手信零食店努力做好自己，引入多招救市。元朗手信零食店「冠環球食脯專家」第 3 代傳人阿 Ben 表示：「雖然疫情反覆，但因為我們一家信主，所以學習凡事都交給神，讓祂管理。我們唯有盡力做好自己。」

自從新冠肺炎疫情開始，冠環球停止了試食，以免客人除口罩，最好賣的齋燒鵝現在以透明膠覆蓋，保證衛生，加強客人對店舖信心。

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▲ 現金券是「古老」但仍有效的推廣促銷工具。

冠環球部分產品亦有折扣，例如招牌食品「豉味上級豬肉乾」，由一磅 148 元磅減至 126 元（不設半磅出售），2 磅則再減至 240 元； like 冠環球的 Facebook 專頁，即可獲得一張可於下次使用的 5 元現金券。

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▲ 冠環球在元朗紥根 20 多年。

加強衛生措施不少，但阿 Ben 坦言成效有限，說：「我們紥根元朗 20 多年，都是做街坊生意多。所以就算沒試食、要蓋透明膠都不會太影響銷情，畢竟大家都知道我們的味道。至於上級豬肉乾減價或者推一次性現金券等等，對整體生意其實都不會有太大影響。」

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▲ like 店家 Facebook 專頁可獲 5 元現金券供下次光顧使用。

問及最近有否做多些外賣生意，阿 Ben 指過往只要買滿約 1,200 元便會全國送貨，由於自己不是食肆餐飲業，所以限聚令等抗疫措施對經營影響一直不大，在這方面未有特別的升跌幅。他說：「生意還是要看大環境，3 月時疫情最嚴重，生意便差。現在疫情好轉，生意就開始慢慢升了，相信生意會和香港的情況一樣愈來愈好吧。」

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▲ 用透明膠蓋著和不設試食都不會影響銷情，畢業街坊都知道味道了。

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