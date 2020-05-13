【共出貨100萬】CareHK 匯愛港產口罩再出大貨! 20 萬個口罩已送往實惠待售

新冠肺炎疫情持續，港人都愛買香港製口罩。CareHK 匯愛又製成 20 萬個口罩，送到實惠待售。

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CareHK 表示，已於 5 月 9 日再次運送第五批共 10 萬成人及 10 萬兒童口罩到 Pricerite 實惠貨倉，相信待店方準備好就可以再次開售。

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不知不覺間，CareHK 至今已透過 Pricerite 實惠將 100 萬口罩推出市面。廠方期望在穩定供應的前提下，能夠逐步加大出貨量，令更多港人能夠使用本地生產的口罩產品。

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