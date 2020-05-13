【SME學堂】派消費券推廣都犯法？業界：關鍵在派送形式及用途

海港城及時代廣場近日推出「Rewarding Everyone」全港性消費獎賞計劃，派發 84 萬張總值 1.12 億元的消費券，惟相關計劃涉及法律灰色地帶，香港金融管理局擬跟進是否違例。SME.hket 記者訪問雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪，解釋以現金券推廣時如何避免誤墮法網。

「Rewarding Everyone」在 5 月 11 日至 17 日舉行，料發行 84 萬張消費券，總值 1.12 億元，其適用於海港城內 260 間及時代廣場近 100 間參與商戶和餐廳。惟《支付系統及儲值支付工具條例》指出，任何儲值支付工具，包括八達通及現金券，發行額逾 100 萬元，需先獲金管局發牌才可使用。「Rewarding Everyone」顯然超過上述金額，金管局回應傳媒查詢時表示將跟進事件。

另一方面，九龍倉置業（九置）發言人指，消費券並非儲值工具，其不可兌換現金也不能當貨幣使用。顧客不能單憑消費券換東西或服務，而是必須消費滿一定金額，所以消費券實際上只是折扣券，沒有儲值功能，不受金管局規管。

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▲ 雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪。

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中小企應如何避免誤墜法網

陳家豪解釋，企業在未領取牌照的情況下發出大量消費劵的話，判斷它是否受到規管，需看其是否多用途：「單一用途的話就不會受規管，例如產品單一，月餅券只可買月餅；也包括只服務單一公司，例如健身室發出可買課堂、健身產品的消費券。」

若果消費券能用於不同產品以及不同公司，量多便會受規管。陳家豪表示，當市民用不到這些消費券，自然會投訴，金管局便有責任把關保障消費者。他說：「不是不給公司做生意，而是減低他們亂來的機會。如果想要送消費券，其實有不少方法可以走盞，最簡單便是由商場業主和租戶合作推出折扣券，背後協商回贈細節，那樣的話只能歸納為業主、租戶的商業行為，不受相關條例規管。」

陳家豪坦言，送消費券不是問題，最大問題在於「送」是否涉及某些條件，說：「如果根本不是送，而是要消費者付出某個代價的話，就肯定要研究箇中關係，相信金管局是認為這方面出問題才跟進。」

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