【疫市營商】中國出入口萎縮工廠定單大減瀕倒閉　紡織業有機會反底？

新冠肺炎疫情影響當然不止零售業，還有後勤和物流生產。中國海關總署在於 5 月 7 日公布數據顯示，今年 1 至 4 月進出口總額 90,713 億元人民幣，比去年同期減少 4.9%，其中出口同比減少 6.4%，內地工廠成為出口萎縮的受害者。

《中國新聞周刊》報道，港資代工手錶品牌東莞精度表業成為當地小型手錶加工企業的代表。從事當地手錶東主指，精度每年只可靠 1 間產品代工擭利；精度表業代工大客戶美國 Fossil 腕錶因新冠肺炎疫情，已截停內地代加工業務。

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精度於 3 月 21 日公開表示，Fossil 定單取消「導致工廠無法正常開工，公司經營已出現重大危機，面臨隨時關停的風險」，更指公司接受全體員工（不分職級崗位）辭職，急辭即走不扣除代通知金，表明當日起可遞交辭職申請。此外，美國 Fossil 集團已宣布關閉大量歐美門市。

位處「長三角」的浙江寧波，是中國貨物吞吐量之首，當然也受新冠肺炎疫情影響。《中國新聞周刊》調查稱，寧波和廈門商務局提供的數據顯示，機電產品和勞動密集型產品最受疫情打擊，3 月寧波市的服裝、紡織品、塑料製品、家具、玩具、鞋類、箱包等 7 大類勞動密集型產品出口下降 15.6%。

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無論如何，新冠肺炎疫情嚴重且長遠打擊中國經濟已是基本定調。經濟學人智庫（EIU）發表報告，指疫情影響近 20 年中國全球貿易生意，其中中國電訊設備供應鏈，佔全球貿易份額超過一半，可想而知衝擊有多大。報告又指，全球在肺炎疫情和中美貿易戰衝擊下，跨國企業會把供應鏈分散東南亞等地區，紡織業等同樣能在此段期間「受惠」。

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Photo：ILO Asia-Pacific