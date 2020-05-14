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【遙距營商計劃】D-Biz即將申請　業界解難FAQ（下）

數碼轉型 13:55 2020/05/14

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D-Biz 即將開放申請，坊間眾說紛紜，有傳申請遙距營商計劃（D-Biz）便不可以申請科技券（TVP），情況到底是怎樣？中小企老闆又應採取怎樣的申請策略來求取最大利益？SME 記者訪問了香港創科發展協會主席陳迪源，為大家解答箇中疑難。

6. 坊間就 D-Biz 流傳很多不同說法，例如申請 D-Biz 就不能申請科技券，這是事實嗎？

答：就我個人理解，申請者的公司是可以同時申請 D-Biz 和科技券的，不過公司旗下的同一項目不能同時申請上述兩項補助，因為兩個方案都明確要求申請項目不能接受其他補貼/資助。

【相關文章】遙距營商計劃D-Biz 即將申請 業界貼士FAQ（上）

7. 坊間好像已有疑似不良經紀幫人申請 D-Biz，現時情況是怎樣呢？

答：現時坊間確有部分供應商的推廣手法有待商榷，甚至讓人感到濫用政府資助。但我對香港 D-Biz 秘書處、即生產力促進局有信心，D-Biz 的評核委員會由業界人士把關，相信他們有能力將撥款分配給合資格的真實申請者。

香港創科發展協會主席陳迪源。

【相關文章】滙豐推出商業客戶專用 API 推動服務轉型

8. 你在申請有甚麼建議給中小企？

答：申請  D-Biz 方面，我認為企業可以將資助計劃納入公司的發展方向，但不應為申請資助而打亂公司原本發展計劃。

操作上來說，老闆可活用 D-Biz 的特快批准特色（預計需要 10 個工作日）申請科技券難以覆蓋的範疇，例如廣告預算、現成軟件或急需的產品服務等等。又因為 D-Biz 暫時為期 6 個月，科技券卻是恆常補助，所以科技券應用於金額較大的定制開發項目上。利用這種手法，便能充分利用資金，減少對等金額，最後又能比科技券或 ReTAAS (零售業人力需求管理科技應用支援計劃) 更快用上產品。

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撰文 : 陳文政

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