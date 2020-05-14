【遙距營商計劃】D-Biz即將申請　業界解難FAQ（上）

第二輪「防疫抗疫基金」下的「遙距營商計劃」（D-Biz）將於 5 月 18 日接受申請，對於 D-Biz 坊間暫時眾說紛紜，有人擔心 D-Biz 申請困難，又有人不知道自己可以申請那些方案，SME.hket 記者訪問香港創科發展協會主席陳迪源，就 D-Biz 提出不同問題。

1. D-Biz 會否較難申請成功？

答： 我認為 D-biz 會比坊間估計會更易獲批，因為：1）這是政府幫助企業的行動； 2）D-Biz 的覆蓋範圍遠遠超過 TVP (科技券)，補助範圍甚至涵蓋廣告預算； 3）在報價上，D-Biz 要求的數量預期會較少。

2. 中小企申請 D-Biz 的痛點是甚麼？

答： 每間公司每次只能在同時間申請 １ 個 D-biz，這將為中小企帶來一定困難。另一方面，供應商提供給中小企的科技產品、服務通常是套餐，未必能以單一申請涵蓋。希望供應商未來能夠變陣，協同政府優化計劃。

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▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

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3. 中小企應該如何預備，提高申請 D-Biz 成功率？

答：準備申請的中小企應準備好公司文件，優先從參考名單裏選擇合適供應商。若供應商不在參考名單之內，應儘快要求供應商提前準備相關資料，例如過往完成過的項目證明等等。

4. 中小企申請上容易犯甚麼錯？

答：我估計最常見的錯誤有 3 個。第 1，購買超過 6 個月/1年的訂閱服務；第 2，僅購買硬件；第 3，光顧沒有過住工作參考的供應商。有意申請 D-Biz 的中小企要儘量避免上述情況。

5. 以餐飲業或零售行業為例，他們可用 D-Biz 申請那些服務改進公司？

答： D-Biz 涵蓋 12 類服務，以他們的情況：第 1 類，網上營商能幫助其開設、優化網店；第 2 類，網上接單和送遞、智能自助服務系統可有效改善其物流、接單服務；第 3 類，網上客戶服務和推廣，可幫助他們做 CRM（客戶關係管理） 及推廣；第 4 類，客戶數碼體驗升級，這方面則跟客戶分析有關。

至於第 6 至 11 類，即會計、人力資源、雲端、遠程會議、即時通訊、網絡安全等，更是適合全部公司優化營運；第 12 類更是度身訂造方案，能申請前 11 項未有涵蓋的服務。 D-biz 的涵蓋幅度極廣，基本上除了一些沒實體店的公司用不上第 5 類數碼支付，絕大部分公司都能用上 D-biz 資助計劃。

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