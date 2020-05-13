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【附訂購連結】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

業界頭條 13:56 2020/05/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，港人都愛買香港製口罩。ECHOMASK一口口罩表示，終於公開發售口罩! 

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

ECHOMASK 在 FB 表示，終於發賣口罩。基於成品口罩認證需要時間，加上同商品條例問題，今次廠方在包裝上只會印上已確定嘅原材料信息。但廠方之前有提供口罩的防護規格，和加入成會員方式，詳情可按此瀏覽

 【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

ECHOMASK口罩

 【其他內容】Perfetta 香港代理親自出馬平賣口罩? PFE/BFE/VFE>99.9% 口罩賣 $158 盒/50片

ECHOMASK 開賣詳情:

-香港製造
-首批預定售價$100/盒
-預售時間：5月15號早上10點開始
-官方訂購網站：https://www.echomask.store/

ECHOMASK藍盒為非獨立包裝，藍色口罩

口罩規格

-成人口罩 17.5cm*9.5cm
-原材料熔噴布超過醫用口罩執行標準YY0469-2011
- BFE≥99%(另亦有PFE，但PFE數據出自原料廠測試機，非第三方數據所以包裝沒有寫明）
-第一批預售數量：只售5000盒，(包括1000盒白色，4000盒淺藍色,非獨立包裝），售完即止
-每人限購白色1盒，藍色2盒
-50個/盒
-香港無塵車間製造

-發貨時間：5月31號開始陸續發貨
退款政策：如客戶6月15號未收貨，可whatsApp聯繫我哋選擇繼續等待或者退款。

-付款方式：PayPal,payme
-取貨方式：郵費順豐速運到付

ECHOMASK白盒為獨立包裝，白色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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