【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒

新冠肺炎疫情持續，港人都愛買香港製口罩。 卓悅表示，獨家賣港產 SOSo Mask 口罩。

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SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

-香港製造

- VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

-美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

- 歐盟醫用器材認證 等級1

- 可燃性級別1

- 合成血液阻擋能力120 MMHG

- 168 x 94 (+/-3) mm

抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒

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指定門市有售 : 元朗青山公路81號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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