【最新消息】Simply Mask Level 1 口罩賣 $99/50個 廠方提供新方案能提早公開發售

新冠肺炎疫情持續，港產口罩廠亦陸續開始生產香港製口罩。相信大家都等待港廠 Simply Mask 多時，但廠方遲遲未公布口罩發售日期，廠方剛提供最新消息。

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Simply Mask 尚未發售口罩，全因為 Nelson 測試報道尚未完成。因廠方收到 Nelson 的電郵，指需要要延遲完成 ATSM Level 1 的測試報告，令發售日期變得無期。因此 Simply Mask 在 FB 上向買家提出一個折衷方案。

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這方案就是廠方先讓本地的實驗室根據部分 ASTM Level 1 的測試方法先做快速測試，獲得結果後就會發售。有興購趣購買的買家，就可以先登記，廠方就會安排出貨。

如果買家需要 Nelson 的報告才安心購買的話，就可以待 Nelson 報告完成後，再另作登記購買。廠方會在下星期，交待口罩開賣的詳情。如果大家想先了解 Simply Mask 口罩的購買流程，可按此瀏覽。

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▲ Simply Mask 的公告

▲ Simply Mask Level 1 口罩多色系列

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▲ Simply Mask Level 1 口罩多色系列

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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