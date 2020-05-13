  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 03:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【最新消息】Simply Mask Level 1 口罩賣 $99/50個 廠方提供新方案能提早公開發售

行內熱話 02:37 2020/05/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，港產口罩廠亦陸續開始生產香港製口罩。相信大家都等待港廠 Simply Mask 多時，但廠方遲遲未公布口罩發售日期，廠方剛提供最新消息。  

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Simply Mask 尚未發售口罩，全因為 Nelson 測試報道尚未完成。因廠方收到 Nelson 的電郵，指需要要延遲完成 ATSM Level 1 的測試報告，令發售日期變得無期。因此 Simply Mask 在 FB 上向買家提出一個折衷方案。

 【其他內容】Perfetta 香港代理親自出馬平賣口罩? PFE/BFE/VFE>99.9% 口罩賣 $158 盒/50片

這方案就是廠方先讓本地的實驗室根據部分 ASTM Level 1 的測試方法先做快速測試，獲得結果後就會發售。有興購趣購買的買家，就可以先登記，廠方就會安排出貨。

如果買家需要 Nelson 的報告才安心購買的話，就可以待 Nelson 報告完成後，再另作登記購買。廠方會在下星期，交待口罩開賣的詳情。如果大家想先了解 Simply Mask 口罩的購買流程，可按此瀏覽

 【其他內容】 ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度  

Simply Mask 的公告

Simply Mask Level 1 口罩多色系列

 【其他內容】售 $69.9 起有 ASTM Level 2!屈臣氏WatsMask 港產口罩規格大升級

Simply Mask Level 1 口罩多色系列

 【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附訂購連結】樂善堂社區藥房賣Medicom口罩40個套裝 一套三件售$180
2020/05/12
【附訂購連結】樂善堂社區藥房賣Medicom口罩40個套裝 一套三件售$180
【創新低價】深水埗小店蝕本大清貨! 三層口罩售 $75/50 再送10個公仔口罩套
2020/05/12
【創新低價】深水埗小店蝕本大清貨! 三層口罩售 $75/50 再送10個公仔口罩套
【香港製造】CareGuard兒童口罩通過 SGS 測試、高透氣 更獨家有七彩可調長度式耳帶　獨立包裝售$54/30個
2020/05/12
【香港製造】CareGuard兒童口罩通過 SGS 測試、高透氣 更獨家有七彩可調長度式耳帶　獨立包裝售$54/30個
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【香港製造】CareGuard兒童口罩通過 SGS 測試、高透氣 更獨家有七彩可調長度式耳帶　獨立包裝售$54/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹