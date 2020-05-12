【香港製造】CareGuard兒童口罩通過 SGS 測試、高透氣 更獨家有七彩可調長度式耳帶　獨立包裝售$54/30個

本港新冠肺炎疫情緩和，中小學生即將復課，兒童口罩需求增。卓焺有限公司加入口罩生產行列，將於 5月 21 日上午 9 時發售 2 萬盒 CareGuard 兒童口罩，每盒 30 個獨立包裝口罩，售 $54，即平均每個售 $1.8，並將於5月30日開始發貨。為分散人流，可於公司官網或 WeChat 訂購。

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該公司表示，正值天氣炎熱，特別設計了這款具有防護及透氣功能的口罩，有助減少孩子帶口罩對肺部的壓力，適合 6 歲或以上兒童及女士。此外，有別於一般口罩的簡單耳帶，這款採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調校耳帶長度，既可因應小朋友面部大小而調節來加強貼面保護，彩色耳帶亦能吸引兒童的眼球。

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▲ CareGuard兒童口罩

▲ 這款口罩採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調校耳帶長度。

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CareGuard 的口罩廠房位於屯門，提供符合 ISO14644 Class 8 標準的無塵車間，設有 2 條成人和 1 條兒童口罩生產線，每條月產 300 萬個口罩。兒童口罩率先推出，成人口罩將於 6 月推出。

運送方面，買家可於屯門廠房自取，如送貨要另加運費，廠方正與數間物流公司洽商，希望可以爭取較優惠的運費，詳情會在網站更新。

▲ 口罩廠房位於屯門，設有2條成人和1條兒童口罩生產線

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CareGuard口罩資料

產地：香港

認證：通過SGS測試；過濾效能PFE 93%

呎寸：兒童145mm x 95mm；成人175mm x 95mm

數量：30個獨立包裝

售價 $54

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▲ WeChat 訂購方式

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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