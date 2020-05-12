  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 00:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港製造】CareGuard兒童口罩通過 SGS 測試、高透氣 更獨家有七彩可調長度式耳帶　獨立包裝售$54/30個

行內熱話 23:56 2020/05/12

分享：

本港新冠肺炎疫情緩和，中小學生即將復課，兒童口罩需求增。卓焺有限公司加入口罩生產行列，將於 5月 21 日上午 9 時發售 2 萬盒 CareGuard 兒童口罩，每盒 30 個獨立包裝口罩，售 $54，即平均每個售 $1.8，並將於5月30日開始發貨。為分散人流，可於公司官網或 WeChat 訂購。 

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

該公司表示，正值天氣炎熱，特別設計了這款具有防護及透氣功能的口罩，有助減少孩子帶口罩對肺部的壓力，適合 6 歲或以上兒童及女士。此外，有別於一般口罩的簡單耳帶，這款採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調校耳帶長度，既可因應小朋友面部大小而調節來加強貼面保護，彩色耳帶亦能吸引兒童的眼球。

 【其他內容】Perfetta 香港代理親自出馬平賣口罩? PFE/BFE/VFE>99.9% 口罩賣 $158 盒/50片

CareGuard兒童口罩

這款口罩採用了彩色食品級硅膠耳帶，感覺清爽、抗汗、抗敏感，而且可調校耳帶長度。

 【其他內容】 ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

CareGuard 的口罩廠房位於屯門，提供符合 ISO14644 Class 8 標準的無塵車間，設有 2 條成人和 1 條兒童口罩生產線，每條月產 300 萬個口罩。兒童口罩率先推出，成人口罩將於 6 月推出。 

運送方面，買家可於屯門廠房自取，如送貨要另加運費，廠方正與數間物流公司洽商，希望可以爭取較優惠的運費，詳情會在網站更新。

口罩廠房位於屯門，設有2條成人和1條兒童口罩生產線

 【其他內容】售 $69.9 起有 ASTM Level 2!屈臣氏WatsMask 港產口罩規格大升級

CareGuard口罩資料
產地：香港
認證：通過SGS測試；過濾效能PFE 93%
呎寸：兒童145mm x 95mm；成人175mm x 95mm
數量：30個獨立包裝
售價 $54

口罩訂購連結<<<

WeChat 訂購方式

 【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 朱悅瀅

相關文章

PFE/BFE/VFE 99% 、超透氣! 卓悅賣日本製 Heiwa Life 3D 外科口罩 $219/60個
2020/05/12
PFE/BFE/VFE 99% 、超透氣! 卓悅賣日本製 Heiwa Life 3D 外科口罩 $219/60個
【附訂購連結】樂善堂社區藥房賣Medicom口罩40個套裝 一套三件售$180
2020/05/12
【附訂購連結】樂善堂社區藥房賣Medicom口罩40個套裝 一套三件售$180
【創新低價】深水埗小店蝕本大清貨! 三層口罩售 $75/50 再送10個公仔口罩套
2020/05/12
【創新低價】深水埗小店蝕本大清貨! 三層口罩售 $75/50 再送10個公仔口罩套
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

國內口罩廠製作漏洞揭秘 最快 7 天可獲歐盟 CE 或美國 FDA 認證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹