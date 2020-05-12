國內口罩廠製作漏洞揭秘 最快 7 天可獲歐盟 CE 或美國 FDA 認證

在新冠肺炎疫情的數月來，全球多國都被揭發購買了不合規格的中國大陸口罩，且是為數不少的。何解市面上會有這麼多不合規格的中國大陸口罩？原來一切源於當中的製作漏洞。據國內傳媒報道提到，口罩廠商只要向有關方面填表交錢，等待 7 天即獲口罩認證，如歐盟 CE 或美國 FDA 認證都唾手可得。

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近日國內傳媒報道揭發國內口罩製作漏洞，一名市場監管工作人員指，中國大陸不合格口罩而又被查封的，只佔極少數，且無法得知市場上不合格口罩的真實數字，原因是全國除了格力、比亞迪等品牌在疫情期間改為製造口罩外，各種民間自發的口罩工廠都是遍地開花。由今年 1 月 1 日至 4 月 20 日的全國新增口罩廠房數據，可見這 4 個多月間增加了 18,132 間，如在安徽安慶一帶就增加了超過 2,100 間口罩廠商，福建泉州也增加了超過 1,000 間。

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正因為這數月來口罩廠房數量暴增，不論是因應市場需要而設，還是純為投機謀利而設也好，當中有否專業管理配套，又或者是口罩生產能否達致指定規格都是未知數。不過大家沒想到的是，原來所謂的「口罩合格象徵」，也是相當片面，只要得到歐盟 CE 或美國 FDA 認證便可。當然這裡不是說需花 4 至 6 個月標準審批程序，且需要歐盟授權的認證機構專家到口罩工廠現場審核後，真正品評為合格而發出的認證，而是原來廠商只要向製作口罩認證單位填表交錢，最快等待 7 天即獲口罩認證。

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據專業製作口罩認證的人士提到，國內口罩不辦國標檢測報告也沒有問題，直接辦理歐盟 CE 或美國 FDA 認證都可，且當中全為有價有市，只要向製作口罩認證單位填表交錢就可以了。例如辦理德國衛生局 CE 認證費用為 80,000 人民幣（約 HK$88,777），約花 20 至 30 個工作天就可得到認證。美國 FDA 認證費用為 30,000 人民幣（約 HK$33,292），另加官方費用 US$5,236（約 HK$40,581），約需時 7 至 10 個工作天就可辦妥。

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