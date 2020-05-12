特首林鄭月娥公布第一期保就業計劃，第一期本月 25 日開始接受申請，申請期為 3 周，合資格僱主可獲在申請處理期間獲 6 至 8 月工資補貼。勞工及福利局局長羅致光以及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀傍晚補充，5 月 7 日為期限，並不計算僱主再後補強積金受托人的資料。

【相關文章】保就業計劃今次飲食業有份 業界：「補貼有幫助但有生意更好」

（1）資助範圍：

涵蓋 6 至 8 月共 3 個月之全職僱員及自僱人士工資補貼。

（2）補貼行業：

基本上包括大部分行業，包括原本剔除的括建造業及飲食業；但不符合申請保就業補貼申請，包括特區政府、其他國際組織辦事處，以及受政府資助的法定機構等；若屬香港政府合約員工，全職或專職位亦會剔除。

（3）申請方法：

僱主只需在網上申請，授權強積金受託人向政府委任的代理人提交供款資料，僱主毋須自行提交僱員資料或證明。所有行政費由政府支付。申請成功批核的話，補貼最快會在 3 至 4 星期、即 6 月底發放。

（4）申報範圍：

僱主可選擇 2019 年 12 月至 2020 年 3 月共 4 個月中任何 1 個月，作為補貼的指定月份，以便僱主選取保留更多員工的月份，以取得最更補貼。

（5）自僱及年長人士：

只要 2020 年 3 月 31 日或前有強積金戶口，或戶口無被取消，即使有一段時間無供款亦可獲港幣 7,500 元一筆過補貼，所以應可涵蓋大部分自僱人士。

65 歲或以上毋須作強積金供款的僱員，只要仍有強積金戶口仍受惠於保就業計劃，僱主可申領資助每月最多 9,000 元的一半工資補貼。

（6）違規罰則：

僱主申請時須簽署承諾書，承諾接受工資補貼期間不會裁員，並將政府工資補貼的全數用於僱員工資。當局會就申請僱主的供款資料，得知是否有履行相關責任。政府會制定「懲罰」機制，發現違規（如：6 月受薪人數少於 3 月受僱人數）政府會取回部分補貼，並考慮違規程度向僱主罰款等。罰則等詳情下星期會再有詳細公布。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l