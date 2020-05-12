【創新低價】深水埗小店蝕本大清貨! 三層口罩售 $75/50 再送10個公仔口罩套

可能受政府全民派罩影響，不少口罩的售價回落，尤其是大陸品牌口罩。深水埗電子特賣城表示，現在口罩做蝕本大清貨!

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深水埗電子特賣城在 FB 表示，中國製三層口罩再做清貨，售價不但較早甘的 $85 再跌 $10，現售 $75，現時購買再送 10 個公仔口罩套，果然是蝕本大清貨!

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▲ 口罩只售 $75

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▲ 送的口罩套

地址:深水埗福仁商場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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