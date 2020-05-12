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【附訂購連結】樂善堂社區藥房賣Medicom口罩40個套裝 一套三件售$180

行內熱話 17:51 2020/05/12

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 樂善堂社區藥房表示，將發售美國 Medicom 成人口罩套裝!

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

樂善堂社區藥房在 FB 表示，將開售美國 Medicom 成人40個獨立裝口罩套裝，售價為 $180 套。注意訂購是以抽籤方式，選出 200 名獲選者可以購買。

套裝包括：
1.Medicom 成人口罩 x40個 (獨立包裝)
-ASTM Level 1 (BFE/ PFE >= 95%)
-獨立包裝 (17.5cm x 9cm)
-低敏，不含乳膠及玻璃纖維
-EXP: 11/2022
2.酒精紙巾 x100張
3.100ml 酒精搓手液 x1樽

【其他內容】 ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

登記時間:即時到 13/05/2020 (星期三) 中午 12:00 截止
參加方法:按此瀏覽
名額:200位

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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