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【保就業計劃】一窩蜂開強積金戶口取資助？人事顧問：有待釐清自僱人士申請細節

業界頭條 20:57 2020/05/12

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行政長官林鄭月娥今早公布第一期保就業計劃細節，將自僱人士列入補助範圍，在 3 月 31 日或之前開立強積金戶口條文，不過「一刀切」條文讓人事部無所適從。對於自僱人士身份介定模糊，僱主無需遞交強積金僱員證明存在漏洞，Core Search 董事總經理張慧敏舉例：「 從事顧問諮詢行業的自僱人士，成功獲批補助金後，是否可以僱主身份再申請，由現階段公司僱員和自僱人士都不清楚。」

勞工及福利局局長羅致光傍晚表示，僱主毋須遞交強積金僱員證明，避免高昂行政處理費用。張慧敏認為：「大公司僱主一定為僱員供強積金，反之美容診所等中小企僱員需自行開強積金戶口，不排除將有大批人湧向保險經紀買強積金戶口。」

【相關文章】 【保就業計劃】一文看清保就業計劃第一期詳情

人力資源顧問張慧敏。

【相關文章】保就業計劃今次飲食業有份 業界：「補貼有幫助但有生意更好」

林鄭月娥今早公布第一期保就業計劃細節，主要受助由公司僱主，加擴展至年長就業和自僱人士。勞工及福利局長羅志光預計，成功批核後最快可在 3 至 4 星期、即 6 月底發放資助。僱主可在 5 月 7 日前，為強積金的僱員申領保就業計劃，不計算後補強積金受托人的資料，合資格人士申請日期在 5 月 25 日開始，為期 3 周。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀補充，將在 9 月至 11 月推第二期保就業計劃，有意申請僱主可密切留意第二階段計劃。

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撰文 : 鍾采餘

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