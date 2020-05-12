政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，撥出港幣 800 億元推出「保就業計劃」，為合資格僱主提供工資補貼。特首林鄭月娥今早宣布第一期「保就業計劃」，會在 5 月 25 日起開始接受申請，並作出 4 項改善措施，原被剔除的建築業及飲食業的 1.2 萬名連續受聘僱員，將納入計劃內。有受惠的食肆東主表示，計劃幫助大，但認為有生意比起有補貼會更理想。

減輕餐廳負擔 有生意才可維持員工士氣

「岸久市場」餐廳東主 Johnson Wong 指，工資補貼可以減輕餐廳的營運負擔，對業務幫助很大。他又指，員工薪金佔食肆經營成本 2 至 3 成，而食肆員工近 3 個月放無薪假，若能夠成功申請補貼，可以抵銷員工早前放取的無薪假。生意方面，Johnson 認為比起新冠肺炎疫情初期，街上人流明顯回升，而餐廳在剛過去的母親節生意額亦回上升，跟去年相若。Johnson 續指，政府推出補貼計劃雖然有幫助，但他認為餐廳有生意更重要，因為能夠維持員工的士氣。

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▲ 岸久市場餐廳東主 Johnson Wong。

新措施涵蓋65歲或以上僱員及自僱人士

在第二輪防疫抗疫基金中，除了將計劃擴展到建築業及飲食業外，同時涵蓋 65 歲或以上仍有強積金戶口的僱員，以及在今年 3 月 31 日或之前已開設強積金戶口的自僱的人亦可申請補貼。此外，計算工資補貼的指定月份擴展至去年 12 月，僱主可於去年 12 月至今年 3 月選擇其中 1 個月計算工資補貼。計劃申請日期由 5 月 25 日開始，為期 3 周。政府預計，僱主在提交申請後 3 至 4 星期內會發放款項，首批款項料在 6 月底前收到。

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