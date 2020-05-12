PFE/BFE/VFE 99% 、超透氣! 卓悅賣日本製 Heiwa Life 3D 外科口罩 $219/60個

日本製的口罩一直受港人歡迎，卓悅今次發售日本製 Heiwa Life 3D 外科口罩。

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Heiwa Life 3D外科口罩 60個詳情

-日本製造

-PFE、BFE及VFE平均達99%

-由微細纖維製作的高密度過濾綿，有效阻擋花粉、灰塵及飛沫

-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入

-透氣性高，耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚

日本直送價💲219 ，每人每日限買1盒 (建議價$278)



全線分店️️有售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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