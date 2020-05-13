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【疫市營商】復課在即人手分配失衡　校園清潔外判未必能應付需求

業界頭條 17:35 2020/05/13

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政府教育局公告分階段復課，暫時對一般清潔公司生意額未有進帳，在緊張疫情下部分清潔公司為吸納更多清潔工，分別向員工提供防疫津貼，加重防疫物資，讓員工能安心工作。寶潔清潔服務公司陳寶向 SME.hket 記者表示：「外判校園清潔只佔總營業額 30%，反而現時口罩供應穩定，才有固定工人上班。」

陳寶續指，現時公司投標項目跟請人難取得平衡，人手聘用不足以應付已「中標」的恆常清潔服務，如各政府部門、工厦、商厦，和屋苑等清潔人手需求大；相反當每次聘請了一批員工，未必有中標。他認為，始終校園清潔並非整個外判清潔商的主力業務，故不會著力分配人手。

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陳氏又指，公司經常面對拖數問題，為維持穩定資金流周轉，需要向銀行借貸。因此他認為，政府應加強資助清潔服務等同樣受新冠肺炎疫情影響的行業，期望政府和各銀行給予清潔服務行業更多支援。

現時政府未有就學校衛生問題作指引，而 6 月 8 日起小四至中二學生開始復課，尤其半日制學校在復課前後抗疫更不能鬆懈。有學校回覆 SME.hket 時稱，會加派清潔服務做到全面清潔，因此部分學校會增加夜班兼職清潔工，負責清潔全校課室、洗手間及公眾位置，通常在放學後的空置時段，工作時約 3 至 4 小時，以頂替校工工作。

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撰文 : 鍾采餘

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