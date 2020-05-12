盾牌賣口罩「加密」神器! 口罩鼻樑鋁條售$0.8/條 淘寶類似產品售 $0.22/條?

Body Shielder 盾牌不時都會帶來防疫產品，今次則發售口罩鼻樑鋁條。

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盾牌在 FB 表示，普通的外科口罩設計，不是過濾病毒，而是防止病人血液/體液飛濺到醫生/護士人員臉上，鼻樑條只採用一條非常幼的鐵線令口罩貼面，所以很易就會移位，讓病毒容易吸入鼻孔。

盾牌建議可在普通外科口罩鼻樑條上，貼上一條鼻樑鋁條，可以減少密封鼻樑與口罩空隙，加強外科口罩防護能力。盾牌建議市民進入高風險場合，可使用此樑條。這鼻樑鋁條售 $8包/10條，在官方網店有售。

▲ 盾牌口罩鼻樑鋁條

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▲ 一般口罩的使用情況，可見有不少空隙

▲ 使用口罩鼻樑鋁條後可令口罩更貼面

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不過記者在淘寶上搜索，發現類似的口罩鼻樑鋁條只售 30 元人民幣/150條，即每條只需港幣約 $0.22。當然此鼻樑鋁條的用料跟盾牌的或有所不同，所以售價有分別。

注意用戶在淘寶搜索時要輸入「鼻樑鋁條」，否則一有「口罩」兩字，就無法得出搜索結果。

▲ 淘寶同類產品售 $0.22/條

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▲ 淘寶所售的口罩鼻樑鋁條，採用 3M 雙面貼紙

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