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盾牌賣口罩「加密」神器! 口罩鼻樑鋁條售$0.8/條 淘寶類似產品售 $0.22/條?

行內熱話 04:06 2020/05/12

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 Body Shielder 盾牌不時都會帶來防疫產品，今次則發售口罩鼻樑鋁條。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盾牌在 FB 表示，普通的外科口罩設計，不是過濾病毒，而是防止病人血液/體液飛濺到醫生/護士人員臉上，鼻樑條只採用一條非常幼的鐵線令口罩貼面，所以很易就會移位，讓病毒容易吸入鼻孔。

盾牌建議可在普通外科口罩鼻樑條上，貼上一條鼻樑鋁條，可以減少密封鼻樑與口罩空隙，加強外科口罩防護能力。盾牌建議市民進入高風險場合，可使用此樑條。這鼻樑鋁條售 $8包/10條，在官方網店有售。

盾牌口罩鼻樑鋁條

【附直購連結】售 $69.9 起!屈臣氏WatsMask 港產 Level 2 口罩己上架? 官網即將開賣?

一般口罩的使用情況，可見有不少空隙

使用口罩鼻樑鋁條後可令口罩更貼面

【其他內容】 ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

不過記者在淘寶上搜索，發現類似的口罩鼻樑鋁條只售 30 元人民幣/150條，即每條只需港幣約 $0.22。當然此鼻樑鋁條的用料跟盾牌的或有所不同，所以售價有分別。

注意用戶在淘寶搜索時要輸入「鼻樑鋁條」，否則一有「口罩」兩字，就無法得出搜索結果。

淘寶同類產品售 $0.22/條

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

淘寶所售的口罩鼻樑鋁條，採用 3M 雙面貼紙

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撰文 : 張文啟

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