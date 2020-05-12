【CuMask 改裝】CuMask 漏銅都唔驚？K Kwong 教你物盡其用 5 步改良「銅芯口罩」（有片睇）

政府向香港居民免費派發的 CuMask 銅心抗疫可重用口罩，星期一起已陸續由香港郵政派送到市民手上。早前，化學博士鄺士山（K Kwong）批評 CuMask 的設計失誤，除了口罩有部分位置沒有被濾芯覆蓋之外，也擔心濾芯內的銅會漏出，被吸入體內【詳情按此重溫】。自稱「環保狗」的 K Kwong，就在其 Facebook 上載一條教學影片，除了表示 CuMask 拆除濾芯後仍可於日常打掃、煮食時使用外，又教大家改裝 CuMask 濾芯，務求市民可以將 CuMask 物盡其用。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

K Kwong 出教學片前，已表示 CuMask 的濾芯有兩個版本，他在片中再作解釋，認為深橙色版本濾芯「似乎是靚仔點」，邊位封口設計較好，漏銅的機會較細。

【附直購連結】售 $69.9 起!屈臣氏WatsMask 港產 Level 2 口罩己上架? 官網即將開賣?

但若果收到米白色版本，K Kwong 也表示不用擔心，可以以下方法，改裝 CuMask 的濾芯。

Step 1：先取出 CuMask 中間的濾芯。

Step 2：用普通膠紙，沿濾芯的邊位（由於濾芯有點弧形設計，因此 K Kwong 當它有 6 條邊處理）貼上封起。如此，開口的邊位就有膠紙貼著，減少漏出東西的機會。

Step 3：基本貼好 6 條邊後，再仔細用膠紙把未貼好的地方（如有），補貼好。K Kwong 強調，貼好膠紙後，仍有機會漏銅，但風險已相當低得多。

【其他內容】 ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

Step 4：K Kwong 早前曾指出，CuMask 濾芯尺寸比口罩細得多，未能提供完善的保護，因此他今次建議，再用膠紙貼於濾芯左右兩邊，以增加濾芯的面積，擋住側邊的空氣，加強保護性。

Step 5：貼好膠紙後，就會得出一個 oversize（過大）的濾芯。但由於濾芯變大，因此難以再套入 CuMask 原本的口罩套內。K Kwong 就建議，於坊間購買其他可重口口罩，將經過改裝後的 CuMask 濾芯放入其中，即可使用。雖然 K Kwong 表示不會推銷產品，但片中所見，用作示範的可重用口罩就是 K Kwong 研發的 HK Mask 可重用口罩。

上載改裝教學影片後，K Kwong 再上載另一條試戴影片。片中，K Kwong 將改裝後的 CuMask 套上自家研發的 HK Mask 入面，然後親自試戴。他表示，雖然 CuMask 原本的濾芯比 HK Mask 細，但經改裝後，已經好好多；試戴後亦正常呼吸到，用得。

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l