【港產口罩】ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

新冠肺炎疫情持續，港產口罩廠亦陸續推售口罩。港廠 ECHO Mask 一口口罩早在 4 月初已預告開賣口罩，但到 5 月才公開更新進度。

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ECHO Mask 早前發帖，提示若用戶想搶先一步購買口罩，就要成為廠方會員 (按此瀏覽詳情)。廠方剛在 FB 表示，本來打算在 4 月中推售口罩，但結果延遲日期。廠方一直未正式公有預售時間，正是希望正式造出成品口罩才開始預售。

▲ 香港製造的 ECHO Mask

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ECHO Mask 表示，在 5 月 5 日已成功製造首批少量試用成品口罩，並已經發售給同大廈的鄰居日本公司。隨著製成成品口罩，廠方會把產品拿去檢測。廠方表示口罩採用的原材料過濾層雖然是醫用 99 級，但保守起見，暫未公布口罩所屬的證書等級。

▲ 第一批成品 ECHO Mask 口罩已試賣!

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▲ ECHO Mask 廠房情況

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