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【港產口罩】ECHO Mask 將以 $100盒/50個發售 BFE/PFE ≥ 99% 口罩! 廠方公開最新進度

行內熱話 03:09 2020/05/12

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新冠肺炎疫情持續，港產口罩廠亦陸續推售口罩。港廠 ECHO Mask 一口口罩早在 4 月初已預告開賣口罩，但到 5 月才公開更新進度。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

ECHO Mask 早前發帖，提示若用戶想搶先一步購買口罩，就要成為廠方會員 (按此瀏覽詳情)。廠方剛在 FB 表示，本來打算在 4 月中推售口罩，但結果延遲日期。廠方一直未正式公有預售時間，正是希望正式造出成品口罩才開始預售。

香港製造的 ECHO Mask

【附直購連結】售 $69.9 起!屈臣氏WatsMask 港產 Level 2 口罩己上架? 官網即將開賣?

ECHO Mask 表示，在 5 月 5 日已成功製造首批少量試用成品口罩，並已經發售給同大廈的鄰居日本公司。隨著製成成品口罩，廠方會把產品拿去檢測。廠方表示口罩採用的原材料過濾層雖然是醫用 99 級，但保守起見，暫未公布口罩所屬的證書等級。 

第一批成品 ECHO Mask 口罩已試賣!

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

ECHO Mask 廠房情況

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撰文 : 張文啟

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