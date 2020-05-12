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中國製口罩不達標？ 加拿大轉向台灣訂購 1000 萬個口罩

行內熱話 01:20 2020/05/12

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再有中國製口罩不合格事件！早前加拿大公務及採購部向魁北克省訂購中國製 N95 口罩，發現有 800 萬個不合格，為此加拿大政府決定改向台灣訂購口罩，數量多達 1,000 萬個。

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加拿大公務及採購部較早前證實，部門向魁北克省訂購的中國製 N95 口罩，發現有 800 萬個不合格，無法提供予前線醫護人員使用。有見及此，加拿大政府決定改向台灣訂購口罩，數量多達 1,000 萬個，而溫哥華台灣貿易中心同日表示已接獲有關請求。至於該 800 萬個不合格口罩的購買來源，部門則沒有透露。

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上月加拿大公共衛生局也出現不合格中國製口罩事件，局方發現有 100 萬個 KN95 口罩不達供予醫護使用之標準。就此，總理杜魯多表明不會付款購買不合格口罩，而有關部門也研究不合格口罩能否用作其他用途，甚至有否退款的可能。 

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

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撰文 : 蘇家華

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