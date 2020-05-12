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【新冠肺炎】何栢良指疫情或變一年兩季高峰期！籲冬天前儲定口罩

行內熱話 01:08 2020/05/12

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新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然香港的疫情緩和，但港大感染及傳染病中心總監何栢良近日接受 TOPick 訪問，指出新冠肺炎疫情有機會像流感一樣，每年出現一季甚至兩季的高峰期，呼籲市民要在冬天前買定口罩做儲備。 

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何栢良接受訪問時指出，現有人類冠狀病毒已存在數十年，但過去未有一種冠狀病毒如流感般與人長存，所以現時也沒有科學證據判斷新冠肺炎未來會如何發展，即使有抗體亦未知能否免疫。他表示：「如果走沙士 1.0 條路，它（新冠肺炎）就會完全消失，但如走其他人類冠狀病毒感染，（未來）就會見到零星感染。」

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何栢良補充，新冠肺炎在全球互相傳來傳去，病毒一定會有轉變。所以即使大家體内有抗體，也有機會受感染或播毒，只是感染後有併發症或死亡的機會較小。就如流感疫苗沿用 70 年，即使期間不斷改良至今亦難做到高水平不受感染，反而主要是預防死亡或嚴重併發症。加上要檢驗有否抗體，或於科學上有參考作用，但要推及至建立公共衞生措施就絕非易事。

何栢良擔心，新冠肺炎在冬天或會再臨。但他寄語，港人要學懂管理對政府的期望，自己亦應待口罩等防護用品價格回落時購入作儲備。畢竟「不能只靠能清洗的口罩，怎樣亦需要一些外科口罩。」

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撰文 : 梁綺文

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