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【打工仔慳時間】中環至紅磡渡輪航線預計 6．28 啟航 成人票價 $9 設月票優惠

行內熱話 00:51 2020/05/12

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過海上班族將有多一個公共交通工具選擇！運輸署宣布，來往中環和紅磡的渡輪航線預計 6 月 28 日投入服務，成人票價為 HK$9，兼設月票優惠。 

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中環－紅磡渡輪服務為來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環 8 號碼頭（西面泊位）之航線，由富裕小輪營辦。成人票價為每程 HK$9，而小童、長者及殘疾人士將設票價優惠，同時提供月票優惠，預計 6 月 28 日啟航。班次方面，星期一至六繁忙時段的基本班次為 20 分鐘一班，非繁忙時段、星期日及公眾假期則為 30 至 50 分鐘一班。現時營辦商正積極招聘員工、安排試航、安裝碼頭設施，以及建立電子售票系統、顯示預計到達及離開時間的電子顯示屏，以便如期營運。

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 至於水上的士服務，基於服務區域較廣泛及服務性質較多元化，故營辦商需要較長時間進行籌備工作。現階段只預計有關渡輪航線可於今年底投入服務，但實際時間表則為待定。

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撰文 : 蘇家華

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