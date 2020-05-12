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【記得戴罩】武漢解封一個月再爆群聚感染！同一小區已有 6 人感染

行內熱話 00:36 2020/05/12

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新冠肺炎疫情持續，由於中國的疫情降溫，不少省份都從「封城」中解封。然而，近月卻傳出吉林省疫情急轉直下的情況，而曾經封城 76 日的湖北省武漢亦再次出現群聚感染個案！

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内媒報道，中國於 5 月 10 日一天内新增了 17 宗確診病例，當中 10 宗為本土感染病例。包括遼寧、黑龍江各 1 宗，吉林省 3 宗，以及武漢 3 宗。吉林省疫情升溫，加上這 3 宗案例至今已出現 14 宗不明原因的群聚感染，當中更出現「跨市」感染的現象。

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而湖北省武漢的 5 人群聚感染案例，4 女 1 男年齡介乎於 29 至 81 歲，全部來自東西湖區長青街三民小區。值得注意的是，同一社區在 5 月 9 日亦出現了一宗 89 歲男患者。據指，這個小區早月曾有 20 宗確診病例，官方解釋這有機會是「既往社區感染」。但有網民就表示懷疑，畢竟病毒不可能潛伏近 3 個月才突然爆發。

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撰文 : 蘇家華

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