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新冠肺炎疫情影響！StartmeupHK 創業節改網上舉行

數碼轉型 22:20 2020/05/11

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新冠肺炎疫情下令不少會議活動改變模式，投資推廣署每年一度的創業活動 StartmeupHK 創業節，亦將由實體活動全面改為虛擬活動。

據投資推廣署發出的新聞稿指，StartmeupHK 創業節將於今年 7 月 6 日至 11 日舉行，為期仍是一周。據網頁資料顯示，與往年一樣，創業節仍會由不同單位主辦不同活動，例如 7 月 6 日會以連線城市為主題，7 月 7 日則為連線零售，7 月 8 日是 Startup Impact 論壇、7 月 9 日則為生活科技會議，7 月 10 日則是金融科技（FinTech）等，但具體內容相信要待稍後公布。

2020 StartmeupHK 創業節原定於 2 月 10 日至 15 日在灣仔香港會議展覽中心及荃灣舉行，但投資推廣署指因應新冠肺炎疫情，決定將此年度活動移師至虛擬世界舉行，以保障參與者健康。內容方面，該署指出，為期一周的 Startup 大會將向全球與會人員開放主題演講包括著名演講者，集結初創，服務市場，招聘會和業務配對。

不過在活動放線上進行，往年透過活動該初創者聚在一起的實際社群活動如何進行，初創又如何向投資者或顧問接觸，相信有一點難度。

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撰文 : 彭振濠

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