【即將開關?】粵港澳三地正磋商同步放寬檢疫限制 月內有望通關？

粵港澳三地的新冠肺炎疫情有緩和的趨勢，而行政長官林鄭月娥今日（11 日）接受訪問時透露，粵港澳三地正就放寬跨境防疫措施進行磋商，望於本月內達成共識，可使三地同步放寬限制，方便有特定跨境目的，而又通過了新冠病毒測試的人員，出入三地口岸時可豁免強制檢疫。

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行政長官表示，目前正有兩種方案，一種是需符合特定目的方可豁免 14 日強制檢疫；另一種是要求跨境人士先進行核酸測試，證明自己並無感染新冠肺炎，措施大概與現時的跨境貨車司機一樣。而本港現時已經連續 21 日沒有出現本地新增個案，雖然港府已慢慢放寬防疫措施，但對外地（包括內地）入境香港人士的強制家居檢疫則維持至 6 月 7 日。

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而澳門邊境方面，由今早 6 時起，合資格的內地外僱人員，入境時可豁免隔離；此外，澳門亦取消了 6-8 小時醫學檢測的措施，從內地入境澳門的人士需要持有核酸檢測呈陰性證明或健康碼，否則澳門居民則即時接受檢測，非澳門居民將被拒絕入境。

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