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【疫市營商】康文署重開部分設施 合氣道道場開自衛術速成班團購抗疫市

商管策略 14:05 2020/05/12

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新冠肺炎轉趨緩和，康樂及文化事務署（康文署）開始重開部分場地，有合氣道道場預計將借助場地推大班教學，以團購方式舉辦自衛術課。

「合氣道正見會」創建於 3 年前，雖然本身在黃竹坑設有面積 1,000 平方呎道場，惟只可容納十多個會員，被場地制肘了營運發展。創辦人張正樑說：「所以我們偶然會租用康文署場地教班，近來康文署防疫措施，對我們亦有不少影響。」

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張正樑到日文學校進行推廣。

康文署未來將重開設施，張正樑亦早作部署。他表示香港人最喜歡見效快甚至即時有成果的活動，所以道場亦會推出相應調整：「我們打算推出自衛術班，教大家如何利用合氣道保護自己。模式上會是團購，用康文署場地實行大班教學。傳統自然有傳統的好處，但對都市人來說，繁文縟節對他們來說是多餘的，跟身穿全套道袍、互相鞠躬學習相比，身穿運動衫的速成班對他們來說吸引力更大。」

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未來將推出自衛術速成班。

為尋找潛在的客源，張正樑更曾到日文學校進行推廣，他指出合氣道源自於日本，對一些本身對日本文化有興趣又喜歡運動的人非常有吸引力，但想接觸這些人往往較難，他說：「所以就算到日文學校推廣都要想不同的方法，傳統合氣道會用上刀具，所以我們會帶日本刀去進行推廣，希望吸引到更多人。在疫情下我們往往只能做細班，一班只有 1 至 2人，變成要加密教班頻率，工作上較為辛苦，希望當康文署重開設施後，大班教學可以改善情況。」

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撰文 : 陳文政

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