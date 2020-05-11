【指定分店】消委會五星品牌! 卓悅賣 EG 成人口罩$39/盒

疫情下香港人都愛買港牌口罩，卓悅表示，在指定分店開賣 EG 成人口罩。

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-EG 成人口罩 10個

-BFE > 99%，PFE > 96%

-ISO醫療級工廠製造

-獲ISO 9001質量管理認證

-不含乳膠彈性耳帶

-舒適柔順透氣，緊貼面部

-17.5cm x 9cm

EG 成人口罩 10個

$39/盒，每人每日限買 6 盒 (建議價$45)

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指定12分間店現貨發售

- 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

- 銅鑼灣駱克道535 號地下

- 北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

- 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

- 尖沙咀中港城地下2-3號舖

- 佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

- 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

- 旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

- 旺角弼街69號地下

- 藍田匯景廣場3樓L3-1號舖

- 葵涌廣場地下23A舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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