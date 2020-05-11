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【指定分店】消委會五星品牌! 卓悅賣 EG 成人口罩$39/盒

行內熱話 19:02 2020/05/11

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疫情下香港人都愛買港牌口罩，卓悅表示，在指定分店開賣 EG 成人口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【其他內容】香港廠皓淨口罩開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 仲包郵費

-EG 成人口罩 10個
-BFE > 99%，PFE > 96%
-ISO醫療級工廠製造
-獲ISO 9001質量管理認證
-不含乳膠彈性耳帶
-舒適柔順透氣，緊貼面部
-17.5cm x 9cm

EG 成人口罩 10個
$39/盒，每人每日限買 6 盒 (建議價$45)

【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

指定12分間店現貨發售
- 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
- 銅鑼灣駱克道535 號地下
- 北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖
- 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
- 尖沙咀中港城地下2-3號舖
- 佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
- 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
- 旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
- 旺角弼街69號地下
- 藍田匯景廣場3樓L3-1號舖
- 葵涌廣場地下23A舖 

【其他內容】Good Mask 推納米五層口罩 BFE/VFE/PFE >99.9% 首批 10,000 盒周一發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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疫情 口罩 卓悅

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