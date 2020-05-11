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【SME學堂】疫情致離婚率急增　初創推離婚App年營業額500萬！

商管策略 20:00 2020/05/11

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不少員工因新冠肺炎疫情需改在家工作（work from home），因此他們跟另一半的相處時間變長，甚至令雙方磨擦增加。有英國初創企業推出「網上離婚」服務，雖然一般人認為離婚是壞事，但公司利用科技協助辦理離婚手續，令公司年營業額達港幣 500 萬元。

英國新創推網上離婚服務

最近中國、日本、美國的離婚率大增，很多夫婦在封城令解除後做的第一件事就是申請離婚。日本《朝日新聞》報道，東京都婚姻諮詢中心最近 1 個月的案件數目增加 20%。這個危機同時為企業帶來商機，如日本短期出租服務商 Kasoku（カソク）就用每晚約 4,400 日圓（約港幣 318 元）的價格出租「短期避難所」給需要空間的夫妻。對於那些決定離婚的夫妻，英國網上離婚公司 Amicable 則提供經濟實惠而又平和的離婚服務。

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Amicable 創辦人Kate Daly 及 Pip Wilson。

以往離婚手續需要在律師樓處理，Amicable 亦把程序搬到網上進行。Amicable 將程序分成 3 個階段，包括：財產披露、協議安排及法院判決。創辦人之一 Pip Wilson 認為，前面兩個階段雖然很多事要處理，並非一般人可以勝任，找一位按小時收費的律師處理文書工作，只是浪費金錢。因此，她認為可以用 app （流動應用程式）處理離婚事務。

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公司會透過線上諮詢為客戶提供合適的服務

減少文書工作 離婚方式經濟實惠

離婚雙方可以在 app 申報各自財產，並討論離婚後贍養費、子女監護權、財產歸屬等安排。如果雙方能夠達成協議，他們還可以將上述資訊經 app 傳給跟 Amicable 合作的律師，由他們負責向法院申請離婚判決。至於那些無法達成共識的伴侶，也能夠將他們在 app 中填寫的資訊匯出，然後交給各自律師，再由他們接手溝通。

除了上述服務，Amicable 也為離婚雙方提供輔導，協助他們在各種協議中取得共識。特別是雙方希望共同擁有兒女監護權時，Amicable 會透過輔導讓雙方知道如何面對子女，確保共同監護權能順利執行。Amicable 今年初成功獲得了 100 萬英鎊的資金擴充業務。現時，公司擁有 15 名員工，1 年營業額約 60 萬英鎊 (約港幣 574 萬元)。

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Photo：pexels、Amicable

撰文 : 廖淑瑩

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