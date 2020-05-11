【附直購連結】售 $69.9 起!屈臣氏WatsMask 港產 Level 2 口罩己上架? 官網即將開賣?

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。屈臣氏早前公布推出港產口罩 WatsMask，之前有傳應該在本周發售。

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不過記者登入屈臣氏網站，已發現 WatsMask 港產口罩已上架 (名為 WATSONS三層衛生口罩30個裝(獨立包裝))，售價為 $79.9 (公價，易賞錢客戶售$69.9)。但現時顯示「缺貨中」，應該是店方正在為開賣做好準備。WatsMask 口罩規格資料可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏WatsMask 港產 Level 2 口罩

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如果買家想當網店開售 WatsMask 口罩時第一時間得知售賣消息，建議買家加入成為屈臣氏網店會員，並選擇 WatsMask 口罩下方的「有貨通知」功能。當 WatsMask 口罩開賣時，就會第一時間通知閣下!

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▲ 屈臣氏WatsMask 的規格

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▲ 登入後就可使用「有貨通知」功能

>>口罩購買連結 或按此到網店口罩目錄<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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