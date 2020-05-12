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【SME學堂】台灣宜蘭酒店入住率疫情倒升65%！網絡爆紅「抹茶山」成商機

商管策略 14:27 2020/05/12

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因日本攝影師的一張沙龍照，加上外形跟綠茶雪糕相似，令台灣宜蘭的聖母登山步道意外爆紅。當地的酒店在新冠肺炎疫情下的入住率大升超過 65%；酒店更乘著「抹茶山」熱潮，推出行山兼浸溫泉、享用綠茶類產品等「一日遊」行程，成功炒熱話題。

「抹茶山」帶旺礁溪酒店入住率

在 Instagram 上搜尋「#抹茶山」，超過 5,000 則貼文都是清一色以「抹茶山」作背景的照片。台灣交通部觀光局統計，今年 1 至 3 月，礁溪老爺酒店的住房率達 65.83%，遠高於全台觀光旅館的平均值 37.19%。入住率僅次於墾丁凱撒飯店、知本老爺酒店、阿里山賓館（新館）、太魯閣晶英酒店，而身處強敵環伺的礁溪地區，礁溪老爺酒店算是受新冠肺炎疫情影響較小的族群。

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「抹茶山」紅爆，意外令礁溪老爺酒店的入住率大增

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酒店乘勢推體驗活動

新冠肺炎疫情下全球旅遊業萎縮，礁溪老爺酒店就乘著網絡熱潮推出登山服務、行山兼浸溫泉及享用綠茶類產品等一日本地遊行程。酒店表示，活動首兩周有超過 100 組客人報名，為住房帶來 1 至 2 成增長，也降低了肺炎疫情對公司業績的衝擊。

成立 15 年的礁溪老爺，是宜蘭首間五星級飯店，首創一泊二食的住宿模式，也是以五星飯店中推廣「在地小旅行」的先行者之一。有別於同屬溫泉酒店的知本老爺，以原住民、南洋風情作賣點。礁溪老爺酒店主打宜蘭純樸的田園生活、鄉郊生態體驗，因此酒店不斷推陳出新，製造讓人想一來再來的「體驗」，才是飯店留住客人的致勝關鍵。

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Photo：礁溪老爺酒店 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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