【科技教育商機】港產發明家用卡片結合編程變成機動玩具

STEAM 教育在香港逐漸普及，不少機構亦推出相關教材培養學生在相關範疇的知識。有香港發明家用傳統卡片，結合編程、電子機械等技術，讓學生能夠自製出不同遙控機動玩具，寓學習於娛樂中。

環保名片結合編程成STEAM教材

「創智名片」設計師楊子儀（Rocky）用環保紙及環保油墨印製，是書籤及多用途的名片設計上有 12 個可撕位 及 1 個 U 字啤孔，是摺紙與積木合一的玩具。Rocky 將環保名片的設計融入 STEAM 教材中，學生可用產品內附上的 52 張卡片，加上專利零件組裝成不同玩具。他指 1 張卡片可以造出過萬款玩具，由飛機甚至是蜥蝪都可以做到。

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▲ 「創智名片」設計師楊子儀 (左)

▲ 學生可利用環保名片，加上專利零部件，組裝成不同玩具

打破傳統卡片局限 減少製造垃圾

楊子儀指，傳統卡片是不可或缺的實體文件，但當卡片內容過時或印刷出錯時，它們只能淪為垃圾。他認為，如果這些卡片能夠作二次處理，便,可將卡片轉化成有用的 STEAM 教材。

楊子儀開始探索環保名片變成 STEAM 教材的可能性，他先從環保紙材質作為紙樣，再選用可防水、硬度高及可循環再造的金屬鋁及膠塑材質，又加入摩打等配搭零件，結合編程電子機械，創造出多變的 STEAM 教材。

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▲ STEAM教材同時結合編程，讓學生可以搖控

楊子儀曾在本地多間學校舉辦工作坊，利用自創的 STEAM 美術教材，培養學生的創意，產品亦獲得香港智營設計大賞 2020 玩具及嬰兒產品組別優異獎。

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