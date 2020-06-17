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【疫市營商】食正疫情在家運動熱　港產多功能按摩球眾籌400萬元

商管策略 07:40 2020/06/17

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出，加上康體設施及健身室關閉了一段時間，令市民選擇在家中鍛鍊身體。在本土設計師便推出多功能按摩球，針對運動後紓緩，早前在眾籌網便籌得 50 多萬美元。

打破舊有限制 創出迎新款按摩球

市面上有不同款式按摩球，大多都未必能夠拆開使用。博盒聯盟產品設計師曾韋傑（Yamaha）指，市面上按摩球的款式主要有「花生形」及「球形」，而 Yoggi Ball 揉合了兩種設計，其中「花生形」部分適用於背部，而「球形」則可用於腳部及大腿位置。用家可以將按摩球兩端拆出，再組合成其他按摩模式。他指產品設有 3 個震動模式及發熱功能，用家使用震動模式時亦可同時使用發熱功能。

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博盒聯盟有限公司創辦人郭耀華(左)、博盒聯盟有限公司產品設計師曾韋傑(中)、博盒聯盟有限公司創辦人何盛曦(右)

純派銷售員未必有效 拍片反能突顯產品特色

博盒聯盟司創辦人何盛曦（Dodge）表示，由於市面上已有不少類似產品，要讓顧客知道其產品差別笸特色有一定困難，加上產品的市場定位較難觸摸，故需要加強宣傳加強產品知名度。

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拍攝短片示範Yoggi Ball用法比請人示範更有效。

展示方面，Johnny 指產品純粹放在貨架上展示，顧客一般不能拆開包裝，故難知其產品功能特色，聘人在門市示範又未必有效，因此他們想到用拍短片示範 Yoggi Ball的用法，比「真人示範員」推廣效力更廣。

Yoggi Ball 在研發前期在眾籌網站籌得 50 多萬資金，並獲得「香港智營設計大賞 2020」中家庭及家居用品類別保健及個人護理金獎。

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撰文 : 廖淑瑩

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