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【人間有情】日本暖心餐廳推平價便當助貧困學童！表明可長大後才付款

行內熱話 02:02 2020/05/11

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新冠肺炎疫情在日本持續，政府為了抗疫，將日本的緊急狀態延長至 5 月尾。當地經濟受嚴重打擊，加上學校停課，家境不好的學童隨時沒有飽飯食。因此，有暖心的餐廳老闆就堅持提供平價小童便當給貧困的小朋友，更表明他們可在長大後才付款，感動不少網民。  

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有日本網民分享，東京吉祥寺一間餐廳「長男堂」近日貼出公告，表示店内售賣超便宜的「小童便當」，價格只需 250 日圓（約 HK$17）。老闆還表示，小朋友若不夠錢可以等之後再付，就算長大後再過來付錢都可以。如果小朋友長大後「長男堂」已不在，就建議他們將錢捐給有需要的人。  

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有網民見到後分享，指自己妻子以前都只是靠學校的免費午餐便當吃飽過活，所以見到老闆在這時候還伸出援手幫助貧困的小朋友，不禁表示十分感動。老闆在困境下仍然盡自己能力幫助他人，實在值得敬佩！ 

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撰文 : 梁綺文

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