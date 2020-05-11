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【有片睇】徒手製口罩衛生存疑 大陸 YouTuber 直擊 KN95 口罩廠運作

行內熱話 01:55 2020/05/11

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不論新冠肺炎疫情有否爆發，中國都為全球生產最多口罩的國家。那麼國內的口罩廠房是怎樣營運呢？早前大陸 YouTube 頻道廠妹 & 男閨蜜 ChinaMaid 就拍片直擊一間 KN95 口罩廠的運作，衛生情況令人震驚。 

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早前 YouTube 頻道廠妹 & 男閨蜜 ChinaMaid 拍片直擊國內一間 KN95 口罩廠運作，當中可見不同製作部門的員工都喜歡徒手製作口罩，沒有人會穿上防護衣物上班，會戴上手套、口罩工作的員工只佔少數。即使有戴手套工作的員工，該手套都只是穿指的，能直接觸及產品，製作過程斷不能跟乾淨、衛生扯上任何關係。

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 不只如此，不少口罩成品更只隨意丟在紙箱或膠箱存放，隨處丟在廠房一角，等候進行包裝等其他工序，衛生程度存疑。難怪有不少網民直指「再也不買 Made in China 的口罩」、「被外國人罵沒衛生」、「隨便拿我都還不要，沒病戴出病」，更有網友感謝 YouTuber 拍片直擊，把中國式工作環境真實呈現。大家如有興趣一看國內口罩廠房運作，不妨從頭開始看到 3:04。

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撰文 : 蘇家華

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