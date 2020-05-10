贏出電視節目比拼! Good Mask 納米口罩將推出市場

昨晚 TVB 電視台播出的節目中，有一個採用納米布的港產口罩最後獲5 分勝出。當大家好有興趣想知道是那一個香港口罩廠勝出之際，Good Mask 就在 FB 發帖，表示是自家產品。

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在節目中，是舉行一個口罩過濾層靜電比拼測試，結果由採取納米布的「1」號勝出，獲 5 分滿分，吸附力較其他採用傳統熔噴布的港產口罩優勝。Good Mask 在 FB 發帖，表示是自家產品，並宣布將在 5 月 11 日(星期一) 正式推出市場，令人十分期待。

▲ Good Mask 今次在電視節目比拼中勝出

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▲ 上方為新的納米口罩，下方是傳統熔噴布

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▲ Good Mask 之前開售的 99 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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