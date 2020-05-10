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【附購買連結】香港廠皓淨口罩開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 仲包郵費

行內熱話 03:36 2020/05/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。香港口罩廠愈來愈多，皓淨口罩（Hygiene Mask）宣布，將於周一 (5 月 11 日早上 9 點) 開訂口罩。廠方最大的優勢，除口罩可達 ASTM Level 2 水平外，每個口罩最平更只需 $1.62，而且更是免運費。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今次皓淨口罩提供一個免每次訂購，每月供應口罩的方案。香港製造的皓淨口罩，現正提供 6 個月、12 個月和 24 個月方案選購，用戶可以根據使用量需求選擇每月需要 1 盒或 2 盒的口罩，提供予中小企業或普通家庭安心使用。皓淨口罩的廠房和口罩規格等詳細資料，可按此瀏覽

 【其他內容】球衣專門店再開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個 

皓淨口罩開售 Level 2 口罩

 【其他內容】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

根據方案長短、每月盒數不同，訂購價亦有所分別。每片口罩最平的是 24 個月、每月 2 盒的方案，每片口罩最平僅$1.62 (詳情可看下表)， 而且已包郵費。首一萬位訂購者，將可於 5 月 20 日開始優先發貨!

皓淨口罩提供的訂購方案

 口罩訂購連結<<<  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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