【過濾得 24%!】大陸 N95 口罩測試不合格 美國 FDA 撤 60 多間口罩廠進口許可! 無法保護醫療人員

新冠肺炎疫情在多國依然肆虐，口罩仍有大量需求，不過口罩質量有時亦相當參差。據外國媒體報道，美國食品藥品管理局 (Food and Drug Administration, 簡稱 FDA) 周四表示，已經撤銷 60 多家中國廠商向美國輸出 N95 口罩的許可。

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原本中國供應美國市場 N95 口罩的廠商有 80 家左右，但日前美國 FDA 宣布，只核准 14 家中國廠商製造的 N95 口罩，大幅削減了 60 多家的許可。這意味 FDA 推翻之前的決定，在 4 月時，FDA 曾表示，口罩如果符合其他國家標準，或經過獨立實驗室審核通過，不一定要經美國主管機關檢驗，也能銷往美國。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）的國家工作安全與保健研究中心（NIOSH），近期檢驗 67 種進口口罩，每種採樣 10 個樣本，發現 6 成以上的口罩至少有 1 個樣本沒能通過檢驗。其中 1 家標榜「五星級」的中國製口罩，只能過濾 24% 至 35% 微粒，遠低於必須阻擋 95% 微粒的標準，有些甚至使用了未經授權的 FDA 標誌。

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分析認為，由於美國新冠肺炎疫情嚴重，所以之前不得不通融應急，但中國製的口罩效能越來越低落，大量 N95 口罩不合格，FDA 認為無法保護前線醫療人員的安全。

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