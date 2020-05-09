球衣專門店再開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。早前球衣專門店 Thai 型波衫室為市民訂購台灣製口罩，今次又再次開訂。

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Thai 型波衫室表示，現開訂台灣製順易利口罩。店方順易利醫用口罩是台灣政府正徵用之口罩廠之一，產品符合台灣 CNS14774 及 CNS14775 標準。口罩分為成人 17.5cm 和童裝 14.5cm 尺寸，預購價同為 $100 盒/50個(非獨立包裝,顏色隨機發貨)。

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▲ 台灣製順易利口罩

但由於台灣現仍在禁止口罩出口，如果台灣當局如期六月底解除出口管制的話，預計這批口罩七月中出貨，約七月底可交收。所以買家要注意這批是口罩超長期貨，加上需要先付全數，買家需要考慮清楚才購買。店方指若台灣再延期禁止口罩出口，將於七月中安排為買家全數退款。

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▲ 台灣製順易利口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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