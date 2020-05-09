  • 29°C
香港時間 : 2020509日 (六) 23:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【超級抵玩】iPhone SE 二代新低價！行貨最平 ＄3074 入手！

行內熱話 22:21 2020/05/09

分享：

iPhone SE 二代以高性價比作賣點，以吸引現有 iPhone 6、6s、7 細機用家升級。打算入手 iPhone SE 二代的朋友要留意啦，有電訊商推出 iPhone SE 二代凈機優惠，無需上台最多減 HK$350，配信用卡回贈更抵玩！

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

csl 推出 iPhone SE 二代門市「淨機」優惠，由即日起至 6 月 30 日，各位只要到 csl 門市使用銀聯信用卡，即可享 iPhone SE 二代凈機優惠，同時兼享 200 Club 積分。當中，iPhone SE 64GB 原價 HK$3,399 減到 HK$3,149、iPhone SE 128GB 原價 HK$3,899 減到 HK$3,549、iPhone SE 256GB 原價 HK$4,699 減到 HK$4,349。

【相關內容】 冰室以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒 

 同時，用家也可利用各銀聯信用卡的簽帳優惠，像 HSBC 銀聯雙幣信用卡，透過「最紅自主獎賞」賺取高達 6X「獎賞錢」，即 2.4% 「獎賞錢」回贈【詳情按此】，以購買 iPhone SE 二代 64GB 為例，即可享 HK$75.576 「獎賞錢」回贈，即購機成本只需 HK$3,073.424。 

【相關內容】有 3M 口罩現貨賣 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售$10包/5個

csl iPhone SE 二代淨機折扣優惠：

64GB 淨機價 $3,149 (建議零售價 $3,399)

128GB 淨機價 $3,549 (建議零售價 $3,899)

256GB 淨機價 $4,349 (建議零售價 $4,699)

csl 門市資料：請按此

【相關內容】德仁藥房推自家品牌 99% 防護口罩 售$128盒/50個現貨 

  → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【免炒價】5G 上台送 Switch 機連《動森》遊戲 csl 推 Switch 出機優惠計劃
2020/05/08
【免炒價】5G 上台送 Switch 機連《動森》遊戲 csl 推 Switch 出機優惠計劃
【疫市營商】藥房變家品店・口罩價格回落　疫情緩和掀上水藥房結業潮？
2020/05/08
【疫市營商】藥房變家品店・口罩價格回落　疫情緩和掀上水藥房結業潮？
【業界有情】新世界再派自家口罩予4類人士 5月18日電話登記
2020/05/08
【業界有情】新世界再派自家口罩予4類人士 5月18日電話登記
4G 電訊商 iPhone csl 信用卡

上一篇文章

華潤堂推日本iimono口罩50個自選套裝售$160! ABC 自己砌出最抵優惠

下一篇文章

港牌 35plus 推幼兒外科口罩 全獨立包裝特價售 $120 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹