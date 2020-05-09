【超級抵玩】iPhone SE 二代新低價！行貨最平 ＄3074 入手！

iPhone SE 二代以高性價比作賣點，以吸引現有 iPhone 6、6s、7 細機用家升級。打算入手 iPhone SE 二代的朋友要留意啦，有電訊商推出 iPhone SE 二代凈機優惠，無需上台最多減 HK$350，配信用卡回贈更抵玩！

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csl 推出 iPhone SE 二代門市「淨機」優惠，由即日起至 6 月 30 日，各位只要到 csl 門市使用銀聯信用卡，即可享 iPhone SE 二代凈機優惠，同時兼享 200 Club 積分。當中，iPhone SE 64GB 原價 HK$3,399 減到 HK$3,149、iPhone SE 128GB 原價 HK$3,899 減到 HK$3,549、iPhone SE 256GB 原價 HK$4,699 減到 HK$4,349。

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同時，用家也可利用各銀聯信用卡的簽帳優惠，像 HSBC 銀聯雙幣信用卡，透過「最紅自主獎賞」賺取高達 6X「獎賞錢」，即 2.4% 「獎賞錢」回贈【詳情按此】，以購買 iPhone SE 二代 64GB 為例，即可享 HK$75.576 「獎賞錢」回贈，即購機成本只需 HK$3,073.424。

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csl iPhone SE 二代淨機折扣優惠：

64GB 淨機價 $3,149 (建議零售價 $3,399)

128GB 淨機價 $3,549 (建議零售價 $3,899)

256GB 淨機價 $4,349 (建議零售價 $4,699)

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