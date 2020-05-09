【有片睇】K Kwong 比較銅芯抗疫口罩．大陸口罩．HK Mask 證「政府口罩」設計有大問題

數到本周熱話，想必是政府即將全民派發的可重用口罩－CuMask 銅芯抗疫口罩。早前化學博士 K Kwong（鄺士山）已質疑銅芯抗疫口罩的規格性能，如濾芯面積太小、對氧化銅之關注，以及對規格所提之效用存疑等， 他甚至拍片比較銅芯抗疫口罩、大陸口罩，以及自家發明的 HK Mask 3 款可重用及可換式口罩，力證其中所提的問題。

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K Kwong 比較的銅芯抗疫口罩、大陸口罩及 HK Mask 片段，首先把銅芯抗疫口罩及大陸口罩兩者來個大比併。當中可見銅芯抗疫口罩及大陸口罩的外觀、濾芯皆似，分不清是誰抄襲誰。其後更甚至指出兩者濾芯面積近似，可以互換置於對方口罩內使用。

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▲ （左起）銅芯抗疫口罩及大陸口罩的外觀、濾芯皆似。

▲ 兩者濾芯面積近似，可以互換置於對方口罩內使用。

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至於片段中有較長的篇幅是比較銅芯抗疫口罩及 HK Mask。當中提及銅芯抗疫口罩放入濾芯過程論盡外，口罩更有部分位置沒有濾芯覆蓋。相反 HK Mask 放入濾芯過程明顯順暢，口罩所有部分位置都被濾芯覆蓋，而突出濾芯所呈的小尖形，更猶像多啦 A 夢的耳朵。

▲ 銅芯抗疫口罩放入濾芯過程論盡外，口罩更有部分位置沒有濾芯覆蓋。（上）相反 HK Mask 放入濾芯過程明顯順暢，口罩所有部分位置都被濾芯覆蓋。（下）

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由於部分銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋，因此 K Kwong 直言這是設計錯誤。他其後試以雷射電筒直射銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋的位置，可見光線能直接穿透，意味當用家使用銅芯抗疫口罩時，空氣是有可能沒被濾芯過濾的情況下被直接吸入。反之試以電筒直射 HK Mask 時，光線不能直接穿透，即使只直射濾芯，光線都不能穿過，唯有是把濾芯移除，只以電筒直射口罩本身，光線才可穿透的。

▲ 試以電筒直射 HK Mask 時，光線不能直接穿透，即使只直射濾芯，光線都不能穿過，唯有是把濾芯移除，只以雷射電筒直射口罩本身，光線才可穿透的。

▲ 試以雷射電筒直射銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋的位置（箭咀示），可見光線能直接穿透，意味當用家使用銅芯抗疫口罩時，空氣是有可能沒被濾芯過濾的情況下被直接吸入。

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