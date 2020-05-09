  • 28°C
香港時間 : 2020509日 (六) 03:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【有片睇】K Kwong 比較銅芯抗疫口罩．大陸口罩．HK Mask 證「政府口罩」設計有大問題

行內熱話 02:45 2020/05/09

分享：

數到本周熱話，想必是政府即將全民派發的可重用口罩－CuMask 銅芯抗疫口罩。早前化學博士 K Kwong（鄺士山）已質疑銅芯抗疫口罩的規格性能，如濾芯面積太小、對氧化銅之關注，以及對規格所提之效用存疑等， 他甚至拍片比較銅芯抗疫口罩、大陸口罩，以及自家發明的 HK Mask 3 款可重用及可換式口罩，力證其中所提的問題。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

K Kwong 比較的銅芯抗疫口罩、大陸口罩及 HK Mask 片段，首先把銅芯抗疫口罩及大陸口罩兩者來個大比併。當中可見銅芯抗疫口罩及大陸口罩的外觀、濾芯皆似，分不清是誰抄襲誰。其後更甚至指出兩者濾芯面積近似，可以互換置於對方口罩內使用。

【業界有情】新世界再派自家口罩  5月18日電話登記 

（左起）銅芯抗疫口罩及大陸口罩的外觀、濾芯皆似。

兩者濾芯面積近似，可以互換置於對方口罩內使用。

【相關內容】有 3M 口罩現貨賣 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售$10包/5個

至於片段中有較長的篇幅是比較銅芯抗疫口罩及 HK Mask。當中提及銅芯抗疫口罩放入濾芯過程論盡外，口罩更有部分位置沒有濾芯覆蓋。相反 HK Mask 放入濾芯過程明顯順暢，口罩所有部分位置都被濾芯覆蓋，而突出濾芯所呈的小尖形，更猶像多啦 A 夢的耳朵。

銅芯抗疫口罩放入濾芯過程論盡外，口罩更有部分位置沒有濾芯覆蓋。（上）相反 HK Mask 放入濾芯過程明顯順暢，口罩所有部分位置都被濾芯覆蓋。（下）

【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 售$159/50個

由於部分銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋，因此 K Kwong 直言這是設計錯誤。他其後試以雷射電筒直射銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋的位置，可見光線能直接穿透，意味當用家使用銅芯抗疫口罩時，空氣是有可能沒被濾芯過濾的情況下被直接吸入。反之試以電筒直射 HK Mask 時，光線不能直接穿透，即使只直射濾芯，光線都不能穿過，唯有是把濾芯移除，只以電筒直射口罩本身，光線才可穿透的。 

試以電筒直射 HK Mask 時，光線不能直接穿透，即使只直射濾芯，光線都不能穿過，唯有是把濾芯移除，只以雷射電筒直射口罩本身，光線才可穿透的。

試以雷射電筒直射銅芯抗疫口罩沒被濾芯覆蓋的位置（箭咀示），可見光線能直接穿透，意味當用家使用銅芯抗疫口罩時，空氣是有可能沒被濾芯過濾的情況下被直接吸入。

【相關內容】德仁藥房推自家品牌 99% 防護口罩 售$128盒/50個 現貨發售

  → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 蘇家華

相關文章

【附購買連結】$97.5/50個! 實惠開售第 4 輪 CareHK 港產 Level 1口罩！即時網上登記訂 20 萬個 記者實測成人．兒童口罩
2020/05/08
【附購買連結】$97.5/50個! 實惠開售第 4 輪 CareHK 港產 Level 1口罩！即時網上登記訂 20 萬個 記者實測成人．兒童口罩
【指定分店】華潤堂賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120
2020/05/08
【指定分店】華潤堂賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120
HKTVMall 追加新口罩生產線 量產 Double up?
2020/05/08
HKTVMall 追加新口罩生產線 量產 Double up?
新冠肺炎疫情 疫情 口罩

下一篇文章

【開賣注意!】屈臣氏推 WatsMask Level 2 港產口罩! $69.9 盒口罩已開始率先訂購?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹