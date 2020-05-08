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HKTVMall 追加新口罩生產線 量產 Double up?

業界頭條 21:04 2020/05/08

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HKTVMall 剛先公布第二批口罩的抽選結果 (詳情按此瀏覽)，現再在 FB 表示將增加一條口罩生產線。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

HKTVMall 表示，現時廠方已掌握多一點生產口罩的經驗，所以可以進一步擴充生產線。現時第二部口罩機已送到廠房，會先進行調校和測試等工作。

【相關內容】有 3M 口罩現貨賣 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售$10包/5個

HKTVMall 新口罩機已到貨

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HKTVMall 現有口罩生產線

由於需要增加產量，廠方需要更多人手支援。廠方現正招募合約包裝員、合約工程技術員和合約生產主管。相信當一號口罩機和二號口罩機都正常運作後，HKTV Mall 的口罩產量會大大提高，大家亦更易買得高規格 BFE≧98%/PFE≧98%/VFE≧98% (ASTM Level 2)，售價為 $65 的口罩啦!

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