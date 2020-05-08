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【附抽選結果網址】HKTVMall 公布口罩抽選結果 幸運者有 3,000 人

行內熱話 17:43 2020/05/08

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之前 HKTVMall 第二批發售的口罩，現已準備出貨啦。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

第二批共有 90,000 個口罩已進行抽籤，名額共 3,000 個。大家除可透過下方網址查詢外，HKTVmall 表示，獲選者今日會收到手提電話短訊，買家透過信息內的購買連結，即可可購買HKTVmall 口罩一盒。

【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 $159/50個即時開售

口罩購買時間
5月8日（星期五）中午12點至5月14日（星期四）晚上11點59分，步驟按此

 中籤名單可按此瀏覽

【港產口罩】Yellow Factory 開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

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撰文 : 張文啟

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