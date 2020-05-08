  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港製造】德仁藥房推自家品牌 99% 防護口罩 售$128盒/50個 現貨發售

業界頭條 16:51 2020/05/08

分享：

近日口罩供應漸多，售價又下降不少。曾以 $60 盒賣口罩的德仁中西大藥房，今次推出自家品牌的口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

德仁中西大藥房在 FB 表示，今次跟香港口罩廠合作，推出自家品牌的香港製口罩，只售 $128 盒。

【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 $159/50個即時開售

德仁自家品牌港產口罩

口罩規格資料
-3層物料保護
-BFE>99%
-50個(非獨立包裝)

售價:$128

每人限購1盒，首批數量 200 盒，售完即止

【港產口罩】Yellow Factory 開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下  電話:2420 0739

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

  → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】$97.5/50個! 實惠開售第 4 輪 CareHK 港產 Level 1口罩！即時網上登記訂 20 萬個 記者實測成人．兒童口罩
今日
【附購買連結】$97.5/50個! 實惠開售第 4 輪 CareHK 港產 Level 1口罩！即時網上登記訂 20 萬個 記者實測成人．兒童口罩
【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 $159/50個即時開售
今日
【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 $159/50個即時開售
【指定分店】華潤堂賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120
今日
【指定分店】華潤堂賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120
疫情 香港 口罩

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【業界有情】新世界再派自家口罩予4類人士 5月18日電話登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹