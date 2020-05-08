【香港製造】德仁藥房推自家品牌 99% 防護口罩 售$128盒/50個 現貨發售

近日口罩供應漸多，售價又下降不少。曾以 $60 盒賣口罩的德仁中西大藥房，今次推出自家品牌的口罩。

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德仁中西大藥房在 FB 表示，今次跟香港口罩廠合作，推出自家品牌的香港製口罩，只售 $128 盒。

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▲ 德仁自家品牌港產口罩

口罩規格資料

-3層物料保護

-BFE>99%

-50個(非獨立包裝)

售價:$128

每人限購1盒，首批數量 200 盒，售完即止

【港產口罩】Yellow Factory 開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下 電話:2420 0739

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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