華潤堂賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120

近日口罩供應漸多，售價又下降不少。華潤堂針對開學推出兒童抗疫套裝優惠。

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套裝規格資料

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-TOWA銀離子消毒搓手液25毫升3支，價值$117

-私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9

售價:$120 (價值$273.9)

每人限購3套，數量有限，售完即止

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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