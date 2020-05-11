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【附直購連結】消委會5星 Protector 口罩傳統幼耳帶版 售$159/50個

行內熱話 01:25 2020/05/11

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 近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市民熱搶目標。如Protector 口罩以前就在惠康網店發售 (按此瀏覽內容)，但因為是不織耳帶版，令不少人卻步。榴槤貴族 Mr Durian 終發售正常的耳帶版本。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

消委會5星 Protector 口罩

榴槤貴族 Mr Durian 上周曾開賣口罩，但很快就售完，店方再在 FB 表示，5 月 11 日將有新一批貨返!

口罩規格資料

數量: 一盒50片
尺寸: 17.5cm x 9.5xm
三層保護設計，抗水面層，採用低敏材料製造， 簡易舒適掛耳設計，貼面度更高。
醫生及醫護人員選用， 有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上， 生產製造附合ISO 9001及歐盟CE認證，更加擁有消委會5星評分。

消委會5星 Protector 口罩採傳統耳帶設計

 【其他內容】Oxyair Mask 口罩開賣詳情! VFE/BFE/PFE >99% 口罩售 $125/50個

記者發現仍有貨!

>> 口罩訂購按此<<< (店方指5 月11日開賣)

【附購買連結】香港廠皓淨口罩開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 仲包郵費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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